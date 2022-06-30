Центробанк России не планирует выпускать банкноту в 10 тысяч рублей

Банк России не планирует выпускать банкноту в 10 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель председателя Центробанка России Сергей Белов сообщил, что регулятор не планирует выпускать банкноту в 10 тысяч рублей.

- Нет, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Белов добавил, что совет директоров Банка России уже утвердил концепцию новых банкнот в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Сейчас регулятор совместно с «Гознаком» работает над эскизами.

В марте 2021 года Центробанк России утвердил эскиз новой сторублевой банкноты с символами российской столицы. На обновленных банкнотах появятся изображения Красной площади, «Зарядья», Шуховской башни, главного здания МГУ на Воробьевых горах. ЦБ РФ намерен с текущего по 2025 год обновить дизайн банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей, а также усилить защиту денежных знаков. В новом дизайне российских банкнот появятся достопримечательности шести федеральных округов государства. По словам представителей регулятора, это даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения.