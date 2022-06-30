Херсонский политик Ковалев обвинил украинские спецслужбы в покушении на него Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат от городского совета Голая Пристань Херсонской области Алексей Ковалев, который в ранее был парламентарием в Верховной раде, обнародовал видео из больницы, заявив, что жив и здоров, а также сообщив о том, что скоро вернется к работе. В диверсии против него он обвинил украинские спецслужбы.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, на прошлой неделе террористы взорвали машину депутат, но тот остался в живых и проходит лечение в Крыму.

«В отношении меня, по моему мнению, была совершена диверсия специальными службами Украины в отношении гражданина Украины», - приводит РИА Новости слова политика.

Ковалев также сказал о необходимости сосредоточиться на том, чтобы жители Херсонской области чувствовали себя комфортно и смогли спокойно работать. «Меня не запугали, и планирую работать в своем избирательном округе до окончания своих полномочий. Мои недруги и те, кто планировал диверсию: не дождетесь», - отметил он.