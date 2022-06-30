Центробанк предложил дать россиянам право брать кредитные каникулы на постоянной основе

Банк России предложил дать право гражданам брать кредитные каникулы на постоянной основе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центробанк РФ выступил с инициативой дать право россиянам брать кредитные каникулы по любому виду потребительских ссуд. Об этом рассказал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута.

По его словам, законопроект «предполагает возможность человека воспользоваться кредитными каникулами на постоянной основе по любому виду потребительского кредита». Сейчас инициатива проходит межведомственное согласование.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что российские банки сегодня устойчивы, проведение их системной капитализации пока не требуется. По оценке регулятора, на сегодняшний день какой-то системной капитализации банков не нужно. Набиуллина допустила, что отдельным банкам потребуется адресная капитализация своими собственниками.

Напомним, клиенты банков с 1 октября 2022 года смогут добровольно устанавливать запрет на онлайн-операции и отдельные услуги с целью защиты от мошенников. Об сообщили в Банке России. Также в ЦБ РФ добавили, что установление запрета на дистанционные каналы будет возможно в отношении отдельных услуг - в частности, переводов, онлайн-кредитования, либо на все виды операций.