Президент Литвы заявил, что ситуацию с транзитом в Калининград должны решать Еврокомиссия и Россия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия может в ближайшее время обнародовать принципы обращения с товарами, попавшими под запрет на транзит через территорию Литвы. Такое заявление в четверг, 30 июня, сделал глава республики Гитанас Науседа.

«Мы тесно сотрудничаем с Еврокомиссией, которая, как ожидается, через несколько дней объявит руководящие принципы обращения с этими транзитными товарами», - заявил литовский президент в интервью агентству DPA, не стал при этом комментировать возможный результат, указав на то, что Вильнюс выступает против «зеленого коридора для специальных грузов».

Напомним, ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что Литва объявила о прекращении транзита санкционных товаров, введя запрет примерно на 50% всех товаров. Глава региона также отметил, что подобным образом республика грубо нарушила условия ее вступления в Европейский союз, которые предполагают свободный транзит в и из Калининградской области.

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответные меры Москвы будут в практической, а не в дипломатической области.