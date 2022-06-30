Видео с похорон Пьера Нарцисса: Жена и дочь упали на гроб в слезах

Видео с похорон Пьера Нарцисса появилось в Сети Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня, 30 июня 2022 года, проходит церемония прощания с российским певцом Пьером Нарциссом. Мероприятие в ритуальном зале морга Центральной клинической больницы Москвы.

В Сети было опубликовано видео с церемонии прощания. На кадрах видно, как бывшая супруга певца Виктория и его дочь провожают Пьера Нарцисса в последний путь.

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию церемонии прощания.

Напомним, в среду, 22 июня, стало известно о смерти певца Пьера Нарцисса. Об этом рассказала дочь артиста Каролина-Кристель Калачева. Дочь артиста рассказала kp.ru, что певцу проводили операции на почки, и Пьер Нарцисс не пережил это хирургическое вмешательство. Пьер Нарцисс родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. В 90-х мужчина приехал в Россию, где поступил в МГУ на факультет журналистики. Известность получил во время второго сезона шоу «Фабрика звезд». Его главным хитом стала композиция «Шоколадный заяц».