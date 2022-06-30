Госдума приняла закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ приняла закон о зеркальных мерах в ответ на действия стран, которые дискриминируют или запрещают российские СМИ.

Новые правила разрешают внесудебное приостановление деятельности СМИ за публикацию фейков. Речь идет о том, что генпрокурор РФ, а также заместители получат право принимать решение о запрете деятельности иностранных СМИ в России, а также приостанавливать лицензию российских медиа за публикацию недостоверных сведений. Срок приостановки до трех месяцев и до полугода при повторном нарушении.

Кроме того, при распространении недостоверной информации повторно регистрация СМИ может быть признана недействительной, а действие самой лицензии издателя на вещание может быть прекращено на основании требования генпрокурора РФ. Лицензию можно будет восстановить досрочно по решению Роскомнадзора. Это будет возможно в том случае, если недостоверные заявления будут удалены.