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Политика30 июня 2022 9:52

Володин заявил, что необходимо «бороться за каждого» при обмене пленными с Украиной

Спикер Госдумы РФ отметил, что российских военных нужно «вызволять из плена»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Москва обменивает тяжелораненых украинских военнопленных, указав на необходимость бороться в этой работе за вызволение каждого российского бойца.

«Могу вам сказать, что обменивают тяжелораненых, очень тяжелораненых. Тех, кто находится в таком состоянии, что правильно их взять и обменять на наших ребят», - заявил парламентарий в ходе пленарного заседания Государственной думы в четверг, 30 июня, отметив, что российских военных необходимо «вызволять из плена, бороться за каждого».

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем ранее, в среду, 29 июня, глава Донецкой Народной республика (ДНР) Денис Пушилин заявил об обмене республикой пленными с Украиной по формуле «144 на 144», уточнив, что большинство переданных Киевом людей ранены, им требуется срочная медицинская помощь.