Дочь Пьера Нарцисса довела всех до слез на похоронах отца

Похороны Пьера Нарцисса Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дочь Пьера Нарцисса Каролина-Кристель Калачева выступила с трогательной речью на похоронах отца, которые проходят в Москве в пятницу, 30 июня 2022 года. "Комсомольская правда" ведет онлайн-трансляцию церемонии прощания с музыкальным исполнителем.

"Я очень люблю тебя, папочка. Спасибо, что подарил мне жизнь. Очень жаль, что мы провели вместе так мало времени. Я думала, что в старости ты будешь жить со мной в огромном доме и я буду о тебе заботиться. Увы, но мы не прощаемся", - произнесла девочка с дрожью в голосе.

От этих слов слезы появились на глазах даже тех, кто до этого сдерживался от такого проявления эмоций. Плакал практически весь зал.

Вдова Нарцисса Валерия Калачева также произнесла прощальную речь, признавшись в вечной любви к бывшему супругу.

"Да, мы прошли через многое. Но я поняла, и ты понял: мы точили друг друга, как камни. И так росли", - добавила Валерия.

Как ранее писал сайт kp.ru, Пьер Нарцисс перед операцией на почках активно строил планы на будущее и старался вести себя как полностью здоровый человек. Валерия Калачева рассказала, что роковой поступок супруг совершил непосредственно перед операцией, отправившись в спортзал, хотя ощущал боль по всему телу.

Напомним, певец будет похоронен в черной кепке, которая усыпана стразами. Артист любил носить этот головной убор при жизни. У гроба очень много цветов, преимущественно, алые и белые розы. На траурной церемонии звучит громкая живая музыка.