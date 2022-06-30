Медведев заявил, что решение о проведении спецоперации на Украине было взвешенным и вынужденным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса было тяжелым, но взвешенным и вынужденным

«Специальная операция - решение тяжелое, совсем непростое, но именно поэтому взвешенное и обдуманное», - заявил политик в четверг, 30 июня, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, указав на то, что речь идет о ситуации, когда «все средства мирного урегулирования были исчерпаны, когда сделали все возможное, чтобы разрешить ситуацию дипломатическими методами, поступить иначе уже не было возможности».

Медведев также обратил внимание на отказ Киева от ранее объявленных намерений, а также заявил, что Минские соглашения были для Украины только предлогом, чтобы «тянуть время и наращивать мощь вооруженных сил, это прямо демонстрируют».

Целью спецоперации зампред Совбеза РФ назвал защиту людей, которые «годами подвергались бесчеловечному обращению и издевательствам со стороны киевского режима, нарушающего все возможные стандарты и нормы».