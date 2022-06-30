В ЛНР сообщили, что до 800 человек остаются на территории завода «Азот»

До 800 человек остаются на территории завода «Азота», сообщили в ЛНР Фото: REUTERS

Замглавы МВД ЛНР Роман Ведмеденко сообщил, что до 800 человек остаются на территории завода «Азота».

- Территория завода «Азот», данные разнятся, но думаю, не более тысячи человек осталось - 600-800. Но наши силы работают в этом направлении, людей выводят, — сказал он, добавив, украинские силовики держат часть людей в заложниках.

По словам Ведмеденко, среди находящихся на заводе есть женщины и несовершеннолетние. После освобождения им окажут психологическую и медицинскую помощь.

Ранее боец чеченского спецподразделения «Ахмат» с позывным Малой заявил, что в Незалежной в боевых действиях на стороне украинских военных формирований (ВФУ) на химкомбинате «Азот» в Северодонецке были замечены наемники из Грузии, Великобритании и Армении.

Напомним, 27 июня в Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что из бомбоубежищ химкомбината «Азот» за минувшие воскресенье, 26 июня, было эвакуировано свыше 500 мирных жителей. Днем ранее, 25 июня, сообщалось о проведении операции по эвакуации заложников украинских националистов из промзоны. Тогда эвакуировали более 800 мирных жителей.