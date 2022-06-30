Росздравнадзор сообщил об отсутствии сбоев в поставках лекарств из Европы

Импорт лекарств из Европы продолжается в штатном режиме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки медицинских препаратов из Европы в России осуществляются в плановом режиме. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора в четверг, 30 июня 2022 года.

По информации ведомства, никаких сбоев в импорте европейских медикаментов не зафиксировано. Ситуация на рынке фармацевтики на сегодняшний день оценивается как стабильная.

"Движение поставок лекарств из Европы осуществляется в плановом режиме, без сбоев и в том же объеме", - заключили в Росздравнадзоре.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России необходима полная независимость в производстве иммунобиологических лекарственных средств.

В связи с этим политик призвал определить перспективные направления создания иммунобиологических препаратов, проанализировав потребности россиян.

Напомним, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в начале июня рассказал, что в России проходят испытания новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для ее лечения.