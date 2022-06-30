Путин заявил о попытке западных стран подменить международное право диктатом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день Международное право подменяется диктатом отдельных стран, а мировое сообщество отказывается следовать общечеловеческим принципам.

Такое заявление глава государства сделал, обращаясь к участникам Петербургского международного юридического форума, отметив, что в последнее время все чаще можно услышать заявления о несостоятельности международного права в современных условиях, а время от времени его и вовсе предлагают отменить. Сам Путин указал на необходимость модернизации международных норм, но указал, что их неэффективность кроется в действиях самих государств.

«Дело в другом: в попытках подменить право диктатом, а международные нормы – национальной юрисдикцией отдельных государств или групп государств, в намеренном отказе следовать неотъемлемым правовым принципам - справедливости, добросовестности, равноправия и гуманизма», - заявил он.

Как сказал российский президент, некоторые страны, веря в свою исключительность, переступают через международное право, игнорируют при этом нормы свободы слова и неприкосновенности собственности.