«Русский салат» на саммите НАТО все-таки переименовали

На саммите НАТО «русский салат» переименован в «традиционный» Фото: REUTERS

На саммите Североатлантического альянса в испанском Мадриде «русский салат» был переименован в традиционный.

Об этом пишет местное агентство Europa Press. Отмечается, что состав блюда и его цена остались прежними.

Как пишет агентство, во вторник, 28 июня, состоялся ужин министров иностранных дел и глав Минобороны членов НАТО. Там подавали «киевский салат».

В среду, 29 июня, агентство Reuters сообщило, что западные чиновники и журналисты оказались шокированы появлением «Картофельного салата по-русски» в меню ресторана, который обсуживает саммит НАТО в Мадриде. Агентство уточняло, что блюдо располагалось на верхней строчке меню, оно предлагалось гостям по цене 8 евро за порцию. В состав салата входит картофель, горох, морковь и майонез. При этом автор публикации сообщил, что «высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его спорного названия». В итоге салат оказался распродан всего за пару часов.