Медведев считает хамским решение Литвы о запрете транзита товаров в Калининград Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал хамским решение Литвы запретить транзит товаров в Калининград, отметив, что вина всецело лежит на Вильнюсе, и власти республики не задумываются об отрицательных последствиях.

«Решение о запрете транзита российских товаров, один перечень которых занимает более 60 страниц, настолько хамское, что его даже нет смысла комментировать. Лишнее доказательство того, что в Литве вообще не задумываются о последствиях своих же шагов», - заявил зампред Совбеза РФ в интервью газете «Аргументы и факты».

Медведева отметил, что в данном случае Литву не спасают ссылки на то, что он только «послушно исполняет решения, принятые Евросоюзом». «Лина за запрет транзита всецело лежит на Вильнюсе. И все отрицательные последствия наступят именно для него», - отметил он.

Напомним, 17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литва объявила о прекращении транзита санкционных товаров, запретив примерно 50% всех товаров. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответные меры Москвы будут в практической, а не в дипломатической области.