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Политика30 июня 2022 11:22

Медведев назвал до сих пор актуальными слова Черномырдина о вступлении Украины в Евросоюз

Экс-председатель правительства РФ заявил, что Украина вступит в ЕС после Турции
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев назвал до сих пор актуальными слова Черномырдина о вступлении Украины в Евросоюз

Медведев назвал до сих пор актуальными слова Черномырдина о вступлении Украины в Евросоюз

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова бывшего председателя правительства России Виктора Черномырдина о том, что Украина вступит в Европейский союз «после Турции, а Турция никогда», актуальны до сих пор.

Политик, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, прокомментировал присвоение Украине и Молдавии статуса кандидатов в Европейский союз, указав на то, что такие действия были «опереточными», а сами участники постановки не воспринимают их всерьез.

Напомним, на прошлой неделе, 23 июня, саммит Европейского союза согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии. При этом, как писал сайт kp.ru, министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил, что ускоренной процедуры по вступлению Киева в Евросоюз не будет, подчеркнув, что предоставление статуса кандидата станет началом долгого переговорного процесса.