В III Международном пожарно-спасательном конгрессе примут участие более тысячи профильных руководителей Фото: "КП" Архив

В период с 15 по 21 августа текущего на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а 20 августа в московском ЦПКиО имени Горького в рамках конгресса «Диверсификация ОПК» пройдет III Международный пожарно-спасательный конгресс.

Согласно предварительным оценкам, участие в работе конгресса примут свыше тысячи профильных руководителей и ключевых персон.

Как сообщается, конгресс, проходящий в этом году, имеет особый исторический контекст, поскольку 130 лет назад, а именно - 14 июня 1892 года, в Санкт-Петербурге прошел съезд русских деятелей по пожарному делу, когда было учреждено Российское (Императорское) пожарное общество.

В рамках деловой программы конгресса пройдут пленарные заседания, стратегические сессии, семинары, конференции, панельные дискуссии, круглые столы. Так среди дискуссий будут темы «Безопасный город: перспективы построения и развития», а также «Устойчивость городов в аспекте климатических изменений: проблемы и пути решения», «Пути, направления развития и совершенствования в России горноспасательного дела».

Кроме того, будет организована работа просветительского кластера «Команда профессионалов» и интерактивной площадки «Пожарный олимп», а также спортивные и общественные мероприятия, которые приурочены к 85-летию пожарно-спасательного спорта.