С 1 декабря медпомощь в России будет предоставляться без бумажного полиса ОМС

В России будет предоставляться медпомощь без бумажного полиса ОМС с 1 июля Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 1 июля 2022 года, в России вступили в силу изменения в закон об обязательном медицинском страховании, при этой действовать норма начнет с 1 декабря текущего года.

С этого времени при обращении за медпомощью россияне смогут предъявить по своему выбору полис обязательного медицинского страхования или документ, удостоверяющий личность обратившегося, а дети до 14 лет — свидетельство о рождении.

До этого граждане были обязаны предоставлять полис ОМС. Исключением было оказание экстренной медпомощи.

Полный список изменений, которые начнут действовать с 1 декабря 2022 года, читайте на сайте kp.ru.

Ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко сообщил, что в России в настоящее время проходят испытания новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для ее лечения. Как отметил глава Минздрава России, Москва намерена укреплять сотрудничество в рамках организации и способствовать дальнейшему обеспечению развития систем здравоохранения стран ШОС. Мурашко подчеркнул, что перед членами организации стоит задача выработать консолидированные подходов к реагированию на новые угрозы такие, как вирус оспы обезьян.