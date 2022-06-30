Путин посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки России 30 июня 2022

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 30 июня 2022 года, посетит штаб-квартиру Службы внешней разведки России (СВР). Об этом рассказал журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что президент РФ планирует возложит цветы к памятнику российским разведчикам-нелегалам.

"Сегодня Путин посетит штаб-квартиру нашей внешней разведки, возложит цветы к памятнику, к культурной композиции, которая называется "Отечество, доблесть, честь", - уточнил Дмитрий Песков.

Напомним, накануне отечественная нелегальная разведка накануне отметила вековой юбилей со дня основания управления "С", как называется подразделение в настоящее время. Ее агенты работают в других государствах под видом жителей этих стран, используя тщательно проработанные легенды о своей личности и биографии.