Медведев усомнился в возможности судебных процессов в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что сомневается в возможности судебных процессов в отношении России, указав на ядерный потенциал страны.

Такое заявление политик сделал, выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, назвав бессмысленной попытку создания трибуналов или судов для расследования обстоятельств событий на площадках отдельных наднациональных органов. Медведев заявил, что Россия является страной, стоявшей у истоков построения текущего миропорядка, а также формирования правового фундамента для учреждения как раз таких международных организаций.

«Я уж не говорю о практической пользе таких шагов. Это просто бред, скажем прямо. Они, действительно, эти государства и отдельные политики верят в возможность уголовных трибунов против страны, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом?», - заявил зампред Совбеза РФ.