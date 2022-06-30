Песков прокомментировал обмен военнопленными с Украиной

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об обмене пленными с Украиной, который состоялся в среду, 29 июня 2022 года, по формуле "144 на 144".

"Для нас главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражаются за право на жизнь людей в Донецкой и Луганской народных республиках", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Дмитрий Песков добавил, что не уполномочен обсуждать какие-либо детали этого процесса, так как это "прерогатива военных".

Как ранее писал сайт kp.ru, в Министерстве обороны России заявили, что обмен пленными произошел по указанию верховного главнокомандующего Вооруженных сил РФ, президента страны Владимира Путина.

В оборонном ведомстве также добавили, что практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые. В настоящее время им оказывают всю необходимую медицинская помощь, заверили в Минобороны.