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Политика30 июня 2022 11:47

Песков прокомментировал обмен военнопленными с Украиной

Песков назвал главным в обмене пленными с Украиной возвращение военных РФ и республик Донбасса
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об обмене пленными с Украиной, который состоялся в среду, 29 июня 2022 года, по формуле "144 на 144".

"Для нас главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражаются за право на жизнь людей в Донецкой и Луганской народных республиках", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Дмитрий Песков добавил, что не уполномочен обсуждать какие-либо детали этого процесса, так как это "прерогатива военных".

Как ранее писал сайт kp.ru, в Министерстве обороны России заявили, что обмен пленными произошел по указанию верховного главнокомандующего Вооруженных сил РФ, президента страны Владимира Путина.

В оборонном ведомстве также добавили, что практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые. В настоящее время им оказывают всю необходимую медицинская помощь, заверили в Минобороны.