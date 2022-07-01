В России упростили правила регистрации по месту пребывания и жительства

Правила регистрации по месту пребывания и жительства упрощены в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 июля 2022 года в России упрощены правила регистрации по месту пребывания и жительства. Они переведены в электронный формат.

Соответствующее постановление было утверждено премьером России Михаилом Мишустиным. Теперь для получения прописки необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», а затем посетить регистрирующий орган, где будет поставлен соответствующий штамп в паспорт.

При этом временную регистрацию можно будет получить полностью дистанционно. В этом случае свидетельство будет выслано по почте.

Полный список изменений, вступивших в силу с 1 июля, читайте на сайте kp.ru.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает указывать в свидетельстве о рождении ребенка место жительства родителей, а не место фактического появления на свет. Соответствующий документ был опубликован официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что данный закон касается только тех детей, которые появились на свет в России. До этого момента, согласно нормам от 1997 года, в записи акта о рождении указывалось фактическое место рождения ребенка.