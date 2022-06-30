МИД Польши заявил, что саммит НАТО положил начало созданию постоянных баз альянса в Восточной Европе

НАТО взяла курс на создание постоянных баз в Восточной Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На саммите НАТО в Мадриде принято решение разместить в Польше штаб 5-го корпуса армии Вооруженных сил Соединенных Штатов, что ознаменовало собой курс на создание постоянных баз Североатлантического альянса в Восточной Европе. Об этом заявил журналистам глава польского внешнеполитического ведомства Збигнев Рау в четверг, 30 июня 2022 года.

"Это, безусловно, начало создания постоянного присутствия, постоянных баз в нашей части Европы", - подчеркнул руководитель министерства иностранных дел (МИД) Польши.

Напомним, Збигнев Рау предлагал США оставить в Польше на постоянной основе дополнительный контингент американских войск еще в феврале 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО начала подготовку к противостоянию с Россией еще в 2014 году. В ходе саммита лидеры стран НАТО приняли новую стратегическую концепцию, в соответствии с которой Россия определяется как "наиболее значительная и прямая угроза альянсу".