Финансист оценил дальнейшую перспективу рубля Фото: Иван МАКЕЕВ

В последнее время рубль продолжает свое укрепление на валютном рынке вследствие дисбаланса спроса и предложения, рассказал аналитик "Альфа-Капитала" Александр Джиоев.

По его словам, высокие мировые цены на энергоносители обеспечивают приток валюты в страну, а, учитывая снижение импорта, происходит ослабление и спрос на нее. Об этом пишет Lenta.ru.

- Введение комиссий на обслуживание валютных счетов в некоторых банках также оказывает влияние на краткосрочное увеличение предложения валюты, - объяснил эксперт.

При этом Джиоев допустил, что в будущем темпы укрепления рубля на незначительный временной промежуток смогут приостановить поставки газа по "Турецкому потоку" и ограничение пропускаемых объемов по "Северному потоку".

- Что касается дальнейшей перспективы движения рубля, то, на наш взгляд, при сохранении текущих параметров валютного рынка тренд на укрепление рубля никуда не исчезнет, - сказал финансист.

Напомним, в июле курс рубля может опуститься до 48 за доллар и 53 - за евро. Такой прогноз "Известиям" дали финансовые эксперты. Сейчас основным фактором, определяющим курс российской нацвалюты, являются торговые операции, а также баланс между экспортом и импортом.