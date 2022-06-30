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Политика30 июня 2022 13:04

Лавров заявил, что акт Россия-НАТО продолжает существовать

Дипломат подчеркнул, что Россия не разрывала Основополагающий документ
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Основополагающий акт Россия-НАТО от 1997 года продолжает существовать, несмотря на заявления некоторых западных политиков.

Дипломат подчеркнул, что Россия не разрывала данный документ, и юридически он все еще действует.

Как ранее писал сайт kp.ru, постпред США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит заявила, что Москва своими действиями в отношении Украины нарушает Основополагающий акт Россия-НАТО от 1997 года.

"И все союзники также согласны с тем, что все мы сейчас на самом деле находимся в том положении, когда никто из нас не обязан принимать во внимание то, что записано в Основополагающем акте Россия-НАТО, когда мы принимаем решения о будущей расстановке сил", - подчеркнула Смитт.

При этом представить США не стала прямо отвечать на вопрос о том, будет ли альянс официально отказываться от договора с Россией.