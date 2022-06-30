Шри-Ланка намерена полностью возобновить авиасообщение с Россией к концу лета. Фото: Сергей ГАПОН

Шри-Ланка собирается возобновить прямое авиасообщение с Россией к концу лета 2022 года. Об этом четверг 30 июня заявила посол Шри-Ланки в РФ Джанита Абейвикрема Лиянаге.

Также Лиянаге сообщила, что рассматривается возможность визита в Россию президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы. При этом посол не обозначила временные рамки возможного визита.

«В будущем - да, рассматриваем. Мы надеемся, что в будущем. Пока не можем дать полноценный ответ на этот вопрос», - цитирует ТАСС посла Шри-Ланки.

Подробности о том, как россияне будут летать по России и за границу после введения западных санкций, что будет с ценами и безопасностью, читайте здесь на kp.ru.

Напомним, в аэропорту Коломбо в Шри-Ланке был арестован самолёт «Аэрофлота», из-за действий «воздушных рейдеров» отменён авиарейс Коломбо-Москва.

Тем временем на Шри-Ланке закончился бензин, следом ожидается прекращение электроснабжения. Страна в Индийском океане переживает кризис необычайной силы.