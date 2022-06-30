Посольство США в Москве вывесило на своем здании флаг ЛГБТ

Американское посольство в Москве вывесило на своем здании флаг ЛГБТ Фото: посольство США в РФ

Посольство Соединенных Штатов Америки в Москве вывесило на своем здании флаг ЛГБТ-сообщества. Об этом дипведомство сообщило в социальных сетях.

- Посольство США в Москве поднимает сегодня радужный флаг в знак солидарности с сообществом ЛГБТКИ+, — гласит текст сообщения.

Заметим, что посольство уже вывешивало радужный флаг на своем здании в прошлые годы. Однако его снимали в течение нескольких дней.

В начале июня в российскую Госдуму внесли законопроект, предполагающий штрафы до 10 млн рублей за пропаганду ЛГБТ в России. Законопроект внесен заксобранием Севастополя, текст документа опубликован в думской электронной базе. Законопроект предполагает штрафовать не только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, но и за пропаганду ЛГБТ в целом среди любой аудитории. При этом авторы инициативы уточняют, что вмешательства личную жизнь, в том числе сексуальное самоопределение человека, этот законопроект не предполагает. Не предполагается также запрет на нетрадиционные сексуальные отношения либо их официальное порицание.