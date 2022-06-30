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Политика30 июня 2022 13:37

Макрон заявил, что Украина не должна использовать французское оружие для ударов по России

Президент Франции озвучил условие использования Украиной поставляемого Францией вооружения
Мария ПАВЛОВА
Макрон назвал условие использования Киевом французских вооружений - не нападать на Россию.

Макрон назвал условие использования Киевом французских вооружений - не нападать на Россию.

Фото: REUTERS

Поставляемое Францией Киеву оружие не должно использоваться украинскими силами для нападения на Россию. Такое условие пользования французскими вооружениями озвучил в четверг 30 июня президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам французского лидера. Париж продолжит обучать украинских военнослужащих и поставлять оснащение украинской армии.

«Мы продолжим оснащать и обучать, не для нападения на территорию России, а для защиты территории Украины», - цитирует РИА Новости заявление Макрона во время пресс-конференции в Елисейском дворце по итогам саммита НАТО в Мадриде.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора подтвердил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Франция готова продолжать поставки тяжелого вооружения на Украину.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 июня 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.