Макрон заявил, что Украина не должна использовать французское оружие для ударов по России

Макрон назвал условие использования Киевом французских вооружений - не нападать на Россию. Фото: REUTERS

Поставляемое Францией Киеву оружие не должно использоваться украинскими силами для нападения на Россию. Такое условие пользования французскими вооружениями озвучил в четверг 30 июня президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам французского лидера. Париж продолжит обучать украинских военнослужащих и поставлять оснащение украинской армии.

«Мы продолжим оснащать и обучать, не для нападения на территорию России, а для защиты территории Украины», - цитирует РИА Новости заявление Макрона во время пресс-конференции в Елисейском дворце по итогам саммита НАТО в Мадриде.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора подтвердил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Франция готова продолжать поставки тяжелого вооружения на Украину.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 июня 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.