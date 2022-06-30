Психолог дала родителям советы по примирению младшего и старшего ребенка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Психолог Элина Паредес, автор книги "Большая мама: как быть в ладу с ребенком и все успевать" дала россиянам советы о том, что делать родителю, если младший и старший ребенок ругаются.

По мнению эксперта, родитель не должен вставать на сторону одного из детей. Лучший вариант для взрослого - сохранять нейтралитет, принимать факт ссоры и осознавать, что для детей это настоящий серьезный конфликт. Об этом пишет Lenta.ru.

Также психолог объяснила, что ссоры - это нормальная составляющая отношений братьев и сестер, ведь именно в них дети учатся находить решения и пытаются строить диалог друг с другом.

- Если родитель активно включается в детский конфликт, то он теряет свою позицию "взрослого". Он должен придерживаться нейтральной стороны и позволять детям почувствовать ответственность за отношения и попробовать в них разобраться, - сказала Паредес.

Ранее "Известия" писали о том, что психологи и педагоги дали родителям советы, как отучить детей ругаться матом. По словам психолога сервиса "Теледоктор24" Наталии Чириковой, методы воздействия на детей, ругающихся матом, зависят от их возраста. Так, если матерится ребенок в возрасте 2-4 лет, то это практически всегда подражание. Поэтому родителям в первую очередь нужно быть внимательными к своей речи, отметила она.