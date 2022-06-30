Названа самая вредная для ног летняя обувь Фото: Иван ВИСЛОВ

Врач-травматолог, ортопед АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин рассказал россиянам, какая обувь, по его мнению, является самой вредной летом.

Как отмечает эксперт, это вьетнамки или шлепанцы. Он объяснил, что они могут стать причиной болей в ногах, пояснице и в шее. Об этом пишет Газета.Ru.

- Все дело в том, что такая обувь свободная, открытая, без каблука, кожа стопы свободно дышит, однако отсутствие амортизирующих элементов повышает нагрузку на суставы... и позвоночник, - рассказал врач.

При этом Малыхин добавил, не призываю полностью отказаться от такой обуви, а только рекомендует носить ее при подходящих для этого ситуациях - на пляже или в бассейне.

Ранее RT писал о том, как правильно выбрать сезонную обувь. По словам врача-ортопеда Алексея Викторова, если речь идет про обувь для осени, то важно, ноги не промокали, а подошва не скользила. Также хорошо будет, если обувь будет иметь водоотталкивающее покрытие и сохраняющая тепло.