ЕСПЧ призвал Россию не допустить казни британских наемников в ДНР

Европейский суд по правам человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию не допустить казни британских наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера в Донецкой народной республике (ДНР), которым в Донецке был вынесен смертный приговор. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ЕСПЧ.

"Суд, в частности, указал правительству РФ, что, в соответствии с правилом 39 регламента суда, они должны гарантировать, что смертный приговор, вынесенный заявителям, не будет приведен в исполнение, гарантировать надлежащие условия их содержания под стражей и предоставить им любую необходимую медицинскую помощь и лекарства", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России после 15 марта 2022 года. Согласно документам, постановления ЕСПЧ также прекратят быть основанием для пересмотра вынесенных российскими судами решений.

Напомним, суд в Донецке вынес приговор британским подданным 48-летнему Шону Пиннеру и 27-летнему Эйдену Эслину, а также марокканцу Брагиму Саадуну, которые воевали в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, а впоследствии укрывались в бункерах "Азовстали". Они приговорены смертной казни через расстрел.