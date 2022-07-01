Игорь Артамонов: «Вопросы импортозамещения и экономической устойчивости – важнейшие темы форума регионов России и Беларуси»

«Ближайшие два дня с командой будем работать в республике Беларусь - в городе Гродно. Принимаем участие в традиционном форуме регионов России и Беларуси. Он проводится под эгидой верхних палат парламентов двух стран – Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Совета Республики Национального собрания Беларуси. И в этом году он проходит в непростое для обеих стран время - беспрецедентные экономические санкций против Беларуси и России. Ожидаю, что на первое место выйдут вопросы импортозамещения и экономической устойчивости», – заявил Игорь Артамонов.

Глава Липецкой области пояснил, что во время форума планируется подписание четырех соглашений о побратимстве с районами республики Беларусь. В связи с насущной необходимостью обеспечении продовольственной безопасности наших стран, будет обсуждаться и сотрудничество в сфере агропромышленного производства.

«Вообще Липецкая область давно и плотно сотрудничает с союзной республикой. Среди стран СНГ Беларусь является ведущим торговым партнёром нашего региона. А среди всех стран по объёму торгового оборота занимает 6 место. За прошлый год внешнеторговый оборот Липецкой области с Республикой Беларусь увеличился на 36,7%. Вырос и экспорт - более чем на 60%», – отметил Игорь Артамонов.