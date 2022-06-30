Шольц заявил, что Запад не снимет с России санкции при заключении с Украиной "навязанного мира"

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Запад не снимет с России санкции в случае, если мирное соглашение с Украиной будет "навязано" Москвой. Об этом заявил журналистам канцлер Германии Олаф Шольц в четверг, 30 июня 2022 года.

"Санкции не будут отменены в случае, если дело дойдет до такого "навязанного мира", - подчеркнул Шольц, добавив, что Киев будут поддерживать "столько, сколько потребуется".

При этом политик признал, что антироссийские санкции бьют в том числе и по западным странам, в том числе ФРГ. Особенно он выделил трудности в энергетическом секторе. По словам немецкого канцлера, правительство страны работает, чтобы снизить зависимость от РФ в области энергетики.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что принуждение Украины к "невыгодному миру" приведет к "ужасающим последствиям планетарного масштаба". Глава британского правительства добавил, что НАТО необходимо продолжать поддерживать Киев, в том числе поставками вооружения.

Как ранее писал сайт kp.ru, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что антироссийские санкции Запада введены надолго, и из этого тезиса должна строиться будущая политика страны. По словам Медведева, ограничительные меры против России введены западными странами с целью нанести максимальный ущерб.