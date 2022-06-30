Вирусолог Альтштейн призвал россиян не паниковать из-за случаев оспы обезьян в Турции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн призвал россиян не паниковать из-за возможности появления в стране отдельных случаев заражения оспой обезьян.

По его словам, это не представляет угрозы общественному здравоохранению. Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

- Вирус распространяется по миру. Набралось уже три тысячи случаев, и заболеваемость продолжает нарастать. То, что в Турции обнаружили, в этом ничего удивительного нет. Какой-то угрозы для нас здесь нет, - отметил эксперт.

По его словам, при появлении отдельных случаев заражения этим вирусом в России пациенты будут изолированы. К тому же летальных исходов болезни нет ни в каких странах, кроме государств Африки, а значит, и для паники оснований нет.

Накануне "Пятый канал" сообщал, что планов по введению локдауна в России из-за распространения оспы обезьян нет. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, заболевание распространяется не так быстро и не передается от человека к человеку с той же легкостью, что и коронавирус или грипп.

Тем временем, телеканал "360" напоминает, что с 1 января по 22 июня 2022 года лаборатории подтвердили 3 413 случаев заражения обезьяньей оспой в 50 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об одном летальном исходе.