Новый этап дачной амнистии стартовал 1 июля в России

В России продлили дачную амнистию до марта 2031 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 июля 2022 года в России стартовал новый этап дачной амнистии. Закон о продлении программы еще на пять лет вступил в силу с сегодняшнего дня.

Дачная амнистия - это упрощенный порядок оформления прав россиян на индивидуальные жилые и садовые дома. Действие такого порядка должно было закончиться в марте 2026 года, после чего владельцам участков пришлось бы уведомлять уполномоченный орган о начале и завершении строительства для принятия решения о согласовании параметров дома.

Оформление прав будут осуществлять при наличии права на земельный участок на основании технического плана и декларации, которые составляет сам владелец участка. При этом необходимости в уведомлении о планируемом строительстве и его окончании не будет.

Собственники также получили возможность регистрировать недвижимость не только лично, но при помощи законного представителя, оформив при этом нотариально заверенную доверенность.

Применять упрощенный порядок регистрации прав можно будет не только на жилой или садовый дом на земельном участке, которые предназначен для садоводства, но и для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах участка.

Кроме этого, граждане, которые используют для постоянного проживания без права собственности возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, расположенный в границах населенного пункта, смогут рассчитывать на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, где их дом расположен.

Закон будет действовать до 1 марта 2031 года.

Какие еще изменения ждут россиян с 1 июля 2022 года, читайте в материале "Комсомольской правды".