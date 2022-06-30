В Москве артист Большого театра спас тонущую пенсионерку Фото: Архив "КП"

В жару многие ищут спасение у водоемов, но не всегда такой отдых оказывается безопасным. 28 июня на пляж Бездонного озера в Серебряном Бору приехал артист балета и хореограф Большого театра Александр Ветров.

Мужчина часто бывал на озере, и обычно в это время здесь безлюдно. Но на этот раз он услышал крики о помощи. В воде тонула женщина, и мужчина не раздумывая бросился ее спасать.

Как стало известно сайту mk.ru, 67-летняя пенсионерка не могла доплыть до берега. Ветров бросился ее спасать. Артист доплыл до тонущей и вытащил ее на берег.

Отдышавшись, женщина рассказала, что живет неподалеку и каждый день приходит на озеро, чтобы поплавать, но на этот раз ей стало холодно и свело ноги. Вызывать врачей пострадавшей не стали, отдохнув, женщина поблагодарила своего спасителя и отправилась домой.