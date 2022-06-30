В Госдуме объяснили, зачем запрещать продажу пластиковой посуды на Байкале Фото: Мария ЛЕНЦ

Российский боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал, зачем на Байкале следует запрещать продажу пластиковой посуды. Своим мнением, как автор инициативы, он поделился в беседе с телеканалом "360".

По его словам, сейчас все больше загрязнений связаны с микропластиком.

- Пластик разбивается в итоге на микропластик, и это все содержится даже в рыбе, которую человек потребляет, в результате у него может развиться онкозаболевания, - предупредил Валуев.

Депутат также рассказал о еще одной инициативе, которую продвигает: запретить на Байкале продажу моющих средств, содержащих фосфонатные соединения.

RT напоминает, что накануне в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет продажи пластиковых пакетов и одноразовой посуды на прибрежных территориях Байкала. Цель проекта -снизить загрязнение Байкала, его водотоков и почвы прибрежных территорий в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории.