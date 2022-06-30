Путин в одном и следующих выступлений проанализирует ситуацию в мире

Путин анонсировал анализ мировой ситуации в одном из своих выступлений. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что в одном из следующих публичных выступлений он проанализирует развитие ситуации в мире. Об этом Путин сказал в четверг 30 июня, вступая в штаб-квартире российской Службы внешней разведки. Президент РФ отметил, что эта тема требует отдельного разговора.

«Считаю необходимым посвятить (анализу развития ситуации в мире - ред.) одно из своих следующих выступлений», - цитирует РИА Новости выступление Путина по случаю столетия отечественной нелегальной разведки.

Ранее МИД России выразил протест британскому послу в связи с «откровенно хамскими» высказываниями Лондона в адрес Путина.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что между Россией и Западом опускается железный занавес.

Также сообщалось, что президент Индонезии Видодо передал Путину послание Зеленского и заявил о готовности стать посредником в общении российского и украинского лидеров.