Путин рассказал, как «коллективный Запад» загнал себя в ловушку

Путин заявил, что "коллективный Запад" загнал себя в ловушку. Фото: REUTERS

«Коллективный Запад» загнал себя в ловушку, когда не смог проанализировать развитие ситуации в мире и предвидеть тенденции, вызывающие ослабление его глобального доминирования. Об этом в четверг 30 июня заявил президент России Владимир Путин.

«Коллективный Запад загнал себя в ловушку», - цитирует РИА Новости выступление Путина в штаб-квартире российской Службы внешней разведки по случаю столетия российской нелегальной разведки.

Также президент России Владимир Путин заявил, что в одном и следующих выступлений проанализирует ситуацию в мире. Путин отметил необходимость отдельного разговора о развитии мировой ситуации.

Ранее МИД России выразил протест британскому послу в связи с «откровенно хамскими» высказываниями Лондона в адрес Путина.

Также сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что между Россией и Западом опускается железный занавес.