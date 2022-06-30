Эрдоган заявил, что Швеция дала гарантии экстрадиции более 70 членов Рабочей партии Курдистана

Эрдоган заявил, что Швеция дала Турции гарантии экстрадиции более 70 членов Рабочей партии Курдистана. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швеция дала Турции гарантии, что более 70 членов Рабочей партии Курдистана будут экстрадированы. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в четверг 30 июня во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

«Швеция дала слово по экстрадиции террористов, их около 73. Нам дали гарантии», - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что Финляндия и Швеция, которые подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, являются «очагом терроризма».

«Эти страны являются домом для Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», - отметил турецкий лидер.

Позднее Эрдоган назвал условие для согласия Турции со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

В итоге Финляндия и Швеция согласились признать Рабочую партию Курдистана террористической организацией и взяли на себя обязательства предотвращать ее и связанных с ней организаций деятельность на своей территории, обязавшись также в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о депортации или выдаче турецким властям всех лиц, в отношении которых им поступили запросы от Турции.