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Политика30 июня 2022 17:47

Эрдоган заявил, что Швеция дала гарантии экстрадиции более 70 членов Рабочей партии Курдистана

Швеция пообещала Турции экстрадировать 73 членов РПК
Мария ПАВЛОВА
Эрдоган заявил, что Швеция дала Турции гарантии экстрадиции более 70 членов Рабочей партии Курдистана.

Эрдоган заявил, что Швеция дала Турции гарантии экстрадиции более 70 членов Рабочей партии Курдистана.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швеция дала Турции гарантии, что более 70 членов Рабочей партии Курдистана будут экстрадированы. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в четверг 30 июня во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

«Швеция дала слово по экстрадиции террористов, их около 73. Нам дали гарантии», - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что Финляндия и Швеция, которые подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, являются «очагом терроризма».

«Эти страны являются домом для Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», - отметил турецкий лидер.

Позднее Эрдоган назвал условие для согласия Турции со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

В итоге Финляндия и Швеция согласились признать Рабочую партию Курдистана террористической организацией и взяли на себя обязательства предотвращать ее и связанных с ней организаций деятельность на своей территории, обязавшись также в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о депортации или выдаче турецким властям всех лиц, в отношении которых им поступили запросы от Турции.