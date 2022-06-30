В России в три раза выросли онлайн-продажи железнодорожных билетов Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитики CloudPayments (сервис входит в группу Cloud) проанализировали онлайн-продажи товаров и услуг за период с мая по июнь 2022 года.

Оказалось, что лидером рейтинга по сравнению с соответствующим предыдущим периодом января - февраля 2022 года стали железнодорожные билеты, оборот вырос на 207% (в 3 раза). При этом эксперты уточняют, что количество транзакций увеличилось на 62%, а средняя сумма выросла с 2 969 рублей до 7 270 рублей. Такой рост аналитики связывают с начавшимся сезоном отпусков. Об этом пишет Газета.Ru.

Второе место заняли онлайн-продажи детской одежды. Онлайн-оборот в мае - июне вырос на 120% (более чем в 2 раза). Тройку лидеров замыкают сервисы знакомств, где оборот вырос на 118% (более чем в 2 раза).

Ранее "Пятый канал" сообщал, что весной этого года в российских магазинах повысился спрос на бытовую технику российского и белорусского производства. Так, в марте спрос на отечественного и белорусского производителям вырос на 50-70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.