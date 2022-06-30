Песков рассказал, каким образом Россия может принять участие в саммите G20

Песков заявил, что в Кремле еще не определились с форматом участия в саммите G20. Фото: REUTERS

Кремль еще не принял решение о формате участия России в саммите Группы 20. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в четверг 30 июня.

По словам Пескова, Владимир Путин может принять участие в саммите, который пройдет в Индонезии, лично, а может делегировать кого-то. В любом случае, Россия будет участвовать в работе G20.

«Президент может поехать сам, может кого-то делегировать. Время еще есть, Россия участвует в работе «двадцатки». Примем то решение, которое наилучшим образом соответствует нашим интересам», - цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин и Зеленский приглашены на саммит G20 в Индонезии. При этом премьер Италии Марио Драги заявил, что президент Индонезии Джоко Видодо исключает приезд президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» в Индонезии.

Также Владимир Путин рассказал, как «коллективный Запад» загнал себя в ловушку, не сумев предвидеть ослабление своего глобального доминирования.