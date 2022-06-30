Путин рассказал о приоритетах работы Службы внешней разведки

Путин рассказал о приоритетных направлениях работы Службы внешней разведки. Фото: REUTERS

Одно из главных задач российской Службы внешне разведки является содействие развитию промышленного потенциала РФ. Об этом заявил в четверг 30 июня президент России Владимир Путин, отметив особое значение получения информации, способствующей промышленному развитию России, в условиях введенных Западом антироссийских санкций.

«Как и раньше, один из приоритетов работы СВР - содействие развитию промышленного потенциала», - цитирует РИА Новости выступление Путина, в штаб-квартире внешней разведки.

Также президент России Владимир Путин заявил, что в одном и следующих выступлений проанализирует ситуацию в мире. Путин отметил необходимость отдельного разговора о развитии мировой ситуации.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал, как «коллективный Запад» загнал себя в ловушку, не сумев предвидеть ослабление своего глобального доминирования.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что между Россией и Западом опускается железный занавес.