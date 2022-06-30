Путин заявил об опасности игнорирования Западом объективных изменений в мире

Путин рассказал о единомышленниках России и опасности импульсивных действий Запада. Фото: REUTERS

Риск непродуманных импульсивных действий со стороны Запада повышается из-за нежелания последнего игнорировать происходящие в мире изменения. Об этом заявил в четверг 30 июня президент России Владимир Путин.

«Догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада», - сказал Путин, выступая в штаб-квартире Службы внешней разведки.

Российский президент также рассказал об увеличении числа единомышленников России в мире.

«Их много, этих единомышленников: стран, людей и народов, которые хотят идти собственной дорогой, основанной на принципах подлинной многосторонности», - цитирует РИА Новости Владимира Путина.

При этом российский президент отметил, что некоторые единомышленники России «боятся, правда, и голову поднять, и сказать об этом вслух».

Также Путин рассказал о приоритетах работы Службы внешней разведки, назвав одним из них содействие развитию промышленного потенциала.

Также президент России Владимир Путин заявил, что в одном и следующих выступлений проанализирует ситуацию в мире. Путин отметил необходимость отдельного разговора о развитии мировой ситуации.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал, как «коллективный Запад» загнал себя в ловушку, не сумев предвидеть ослабление своего глобального доминирования.