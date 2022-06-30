Российское правительство внесло в Госдуму проект об обеспечении ВС при проведении операций за рубежом

В Госдуму внесен законопроект о об обеспечении российской армии при проведении операций за рубежом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об обеспечении российской армии при проведении операций за рубежом. Речь идет о контртеррористических и иных операциях, в ходе которых увеличивается потребность в ремонте военной техники и вооружений и в материально-техническом обеспечении российских войск.

«Необходимость оперативного удовлетворения указанных потребностей, особенно в условиях введения иностранными государствами и международными организациями ограничительных мер, потребует временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики», - цитирует выдержку из документа РИА Новости.

Сообщается, что правительство предлагает предоставить ему полномочия принимать решения о введении специальных экономических мер, а также право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.

Тем временем президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливно-энергетической сфере.

Также Путин рассказал о приоритетах работы Службы внешней разведки, назвав одним из них содействие развитию промышленного потенциала.