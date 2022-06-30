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Общество30 июня 2022 20:10

Украинская беженка, которая «увела британца из семьи за 10 дней» раскрыла правду об их романе

Украинка София рассказала, что не собиралась забирать Тони из семьи
Мария ПАВЛОВА
Украинская беженка София откровенно рассказала о лав-стори со "спонсором" из приютившей ее британской семьи. Фото: социальные сети.

Украинская беженка София откровенно рассказала о лав-стори со "спонсором" из приютившей ее британской семьи. Фото: социальные сети.

Украинская беженка София призналась, что не собиралась забирать британца Тони из приютившей ее семьи. Героиня нашумевшей лав-стори рассказала «Комсомолке» о себе и о подробностях своего романа со «спонсором».

София рассказала, что выросла в интеллигентной семье, училась в специализированной школе с углубленным изучением иностранных языков, после поступила в вуз, чтобы стать программистом. Девушка никогда не была замужем, хотя у нее были отношения с несколькими «уникальными» молодыми людьми.

Чета Гарнетт из Бедфорда оказалась в числе «спонсоров», которые предложили беженке жилье. София призналась, что сознательно выбрала молодую семейную пару в надежде быстрее найти с ними общий язык, но изначально не собиралась никого уводить из семьи и отметила, что Энтони не оказывал ей никаких знаков внимания, просто был рад общению, а его супруга оказалась очень ревнивой.

Украинка также откровенно рассказала, почему она вместе со своим 29-летним «спонсором» переехала из дома супругов Гарнетт к родителям Энтони и когда начались их отношения.

Все подробности о романе Софии и Энтони из первых уст читайте здесь на kp.ru.