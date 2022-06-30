Украинская беженка, которая «увела британца из семьи за 10 дней» раскрыла правду об их романе

Украинская беженка София откровенно рассказала о лав-стори со "спонсором" из приютившей ее британской семьи. Фото: социальные сети.

Украинская беженка София призналась, что не собиралась забирать британца Тони из приютившей ее семьи. Героиня нашумевшей лав-стори рассказала «Комсомолке» о себе и о подробностях своего романа со «спонсором».

София рассказала, что выросла в интеллигентной семье, училась в специализированной школе с углубленным изучением иностранных языков, после поступила в вуз, чтобы стать программистом. Девушка никогда не была замужем, хотя у нее были отношения с несколькими «уникальными» молодыми людьми.

Чета Гарнетт из Бедфорда оказалась в числе «спонсоров», которые предложили беженке жилье. София призналась, что сознательно выбрала молодую семейную пару в надежде быстрее найти с ними общий язык, но изначально не собиралась никого уводить из семьи и отметила, что Энтони не оказывал ей никаких знаков внимания, просто был рад общению, а его супруга оказалась очень ревнивой.

Украинка также откровенно рассказала, почему она вместе со своим 29-летним «спонсором» переехала из дома супругов Гарнетт к родителям Энтони и когда начались их отношения.

Все подробности о романе Софии и Энтони из первых уст читайте здесь на kp.ru.