В 15 российских регионах появятся передовые инженерные школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России в 15 регионах появятся 30 передовых инженерных школ. О подведении итогов конкурсного отбора объявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что в 2022 году грантовая поддержка вузов-победителей от государства составит 2,5 миллиарда рублей, а еще около 4 миллиардов будет направлено технологическими партнерами.

- Ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, должны быть российскими. Этого невозможно достичь без подготовки квалифицированных кадров на местах. Вузы, победившие в конкурсе, расположены в 15 субъектах России, которые формируют научно-промышленный каркас страны, - рассказал зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

Также он добавил, что уже в 2024 году отобранные 30 передовых инженерных школ смогут выпустить первые 2,5 тысячи специалистов.

Кстати, основное число университетов представляют Приволжский (9 вузов), Центральный (8 вузов) и Северо-Западный федеральный округа (5 вузов). Что касается индустриальных партнеров вузов, то среди них такие крупные компании как ПАО «Камаз», Роскосмос, Алмаз-Антей, Сибур, Газпром нефть и другие.

Напомним, федеральный проект "Передовые инженерные школы" направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.