Кадыров заявил о плачевном состоянии подразделения ВСУ в Лисичанске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 30 июня сообщил, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ), базирующиеся в Лисичанске, находятся в плачевном состоянии.

Также он отметил, что они полностью деморализованы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

- По информации нашей разведки, укронацистские подразделения в Лисичанске находятся в очень плачевном состоянии. Об этом докладывает мой дорогой брат, Герой России, командир Замид Чалаев, - сказано в посте.

Пару дней назад в Минобороны РФ сообщали, что ВС РФ уничтожили в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода две группы иностранных наемников, среди которых были причастные к издевательствам и убийствам российских военных.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.