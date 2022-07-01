Срок оформления российского паспорта сокращен до пяти дней

В России с 1 июля 2022 года паспорт можно будет оформить всего за пять дней. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Российский паспорт можно будет оформить всего за пять дней. Соответствующий закон вступает в силу в РФ с 1 июля 2022 года. Об этом сообщается на сайте Государственной думы Российской Федерации.

«Срок оформления паспорта не должен превышать пять рабочих дней с момента приема документов органом МВД от гражданина или МФЦ», - сказано в сообщении.

В России в июле 2022 вступают в силу целый ряд законов, которые призваны снизить бюрократическую нагрузку на граждан. В частности, это закон, защищающий пенсионные накопления россиян, закон, упрощающий регистрацию по месту жительства, закон, обеспечивающий должникам право на сохранение прожиточного минимума и другие социально значимые нововведения.

Подробнее об изменениях в российском законодательстве, вступающих в силу в июле 2021 года, читайте здесь на kp.ru.