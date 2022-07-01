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Общество30 июня 2022 21:07

Срок оформления российского паспорта сокращен до пяти дней

С 1 июля 2022 года в России сокращается срок оформления российского паспорта
Мария ПАВЛОВА
В России с 1 июля 2022 года паспорт можно будет оформить всего за пять дней.

В России с 1 июля 2022 года паспорт можно будет оформить всего за пять дней.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Российский паспорт можно будет оформить всего за пять дней. Соответствующий закон вступает в силу в РФ с 1 июля 2022 года. Об этом сообщается на сайте Государственной думы Российской Федерации.

«Срок оформления паспорта не должен превышать пять рабочих дней с момента приема документов органом МВД от гражданина или МФЦ», - сказано в сообщении.

В России в июле 2022 вступают в силу целый ряд законов, которые призваны снизить бюрократическую нагрузку на граждан. В частности, это закон, защищающий пенсионные накопления россиян, закон, упрощающий регистрацию по месту жительства, закон, обеспечивающий должникам право на сохранение прожиточного минимума и другие социально значимые нововведения.

Подробнее об изменениях в российском законодательстве, вступающих в силу в июле 2021 года, читайте здесь на kp.ru.