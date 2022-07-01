Бывший сотрудник Минобороны ФРГ заявил, что Зеленский спятил после призывов к эскалации с Россией Фото: REUTERS

Бывший статс-секретарь Минобороны ФРГ Вилли Виммер заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский "сошел с ума". Он объяснил это тем, что президент Незалежной требует от Запада эскалации ситуации на Украине вместо того, чтобы решать проблему мирным путем. Своим мнением по этому поводу он поделился в статье для Nachdenkseiten.

- На саммите НАТО Зеленский призвал альянс вступить в открытый конфликт с российской стороной. Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны... но он стал говорить о том, что "тучи сгущаются", - отмечается в публикации.

Виммер в статье пишет еще о том, что всем "воинствующим державам" нужно было бы с самого начала спецоперации работать над достижением консенсуса между Россией и Украиной мирным путем.

Накануне сообщалось, что Владимир Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности. Он также призвал предоставить его стране финансовую и военную помощь. Кроме этого, украинский лидер призвал лишить Россию полномочий в Совбезе ООН и признать РФ "террористическим государством".

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.