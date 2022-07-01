В Турции автобус с 29 российскими туристами попал в аварию Фото: REUTERS

В Турции в провинции Мугла автобус с 29 российскими туристами попал в аварию. О ДТП сообщает агентство Ihlas.

Уточняется, что авария произошла около 19:15 (совпадает с мск). Предварительно, пассажирский автобус врезался в бетономешалку, которая выехала из-за поворота. В результате столкновения транспортных средств автобус опрокинулся на бок.

Прибывшие на место происшествия врачи уже осмотрели всех пассажиров. Раненых и погибших нет, туристы отделались синяками и ссадинами.

Ранее сайт kp.ru писал, что 10 апреля в Турции на трассе Конья - Аксарай произошло ДТП с российскими туристами. Автобус вез группу из 32 человек на экскурсию в Каппадокию. Водитель не справился с управлением на обледенелой дороге и машину занесло в кювет. После этого родственники погибшей в ДТП в Турции россиянки раскрыли обстоятельства трагедии. Так, по словам брата женщины, сестра с мужем часто путешествовали и в этот раз проводили отпуск в Анталье.